Napoli-Inter, il video del Var fa infuriare i tifosi: «Su Lobotka non è mai fallo»

A distanza di una settimana, come da abitudine, pubblicati gli audio dell'arbitro Massa e del Var che hanno diretto Napoli-Inter lo scorso 3 dicembre. Una gara piena di episodi dubbi, il primo su Lobotka con un fallo non fischiato che avrebbe evitato il primo gol nerazzurro.

«Non è mai fallo, fidati di me» ripete Massa al Var e anche ai calciatori in campo. E su Osimhen non cambia l'interpretazione di un rigore non dato: «L'intensità è troppo lieve, non c'è nulla» le parole del Var all'arbitro di campo dopo aver rivisto il contatto tra il nigeriano e Acerbi in area di rigore.