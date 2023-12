Quel pomeriggio del 22 agosto 2022 si erano riuniti al Maradona poco meno di quarantamila tifosi. La diffidenza per la partenza di sei titolari alla fine del primo campionato con Spalletti in panchina stava lasciando spazio alla speranza di assistere a una brillante stagione. Sette giorni prima gli azzurri avevano vinto per 5-2 in casa del Verona e la prima in casa fu contro il neo promosso Monza di Berlusconi e Galliani.

Fu in quella partita, vinta per 4-0, che i napoletani fecero la conoscenza di Kim, il difensore coreato arrivato dalla Turchia grazie all'intuizione al lavoro sotto traccia del direttore sportivo Giuntoli.

Fu lui a chiudere, con un gol al 93', il pomeriggio di grazia aperto dalla doppietta di Kvara e dalla rete di Osimhen. La prima di tante prestazioni sontuose che avrebbero esaltato il pubblico dello stadio Maradona.

Kim, dopo l'unica stagione in maglia azzurra conclusa con la conquista dello scudetto, ha lasciato il Napoli per il Bayern, consentendo a De Laurentiis di incassare 50 milioni. E' stato il primo difensore nella classifica del Pallone d'oro 2023 e ha lasciato qui molti rimpianti perché non adeguatamente sostituito.