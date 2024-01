Napoli in ritiro dopo il ko con il Torino: tutti a Pozzuoli fino a sabato

E ritiro sia. Il giocatori del Napoli si ritroveranno oggi dopo l'allenamento pomeridiano all'hotel Serapide a Pozzuoli dove resteranno fino alla gara in programma sabato pomeriggio contro la Salernitana al Maradona. La decisione è arrivata dopo il pesante ko di Torino ed era nell'aria già nell'immediato post partita. Il presidente Aurelio De Laurentiis, che oggi atteso in Lega a Milano per l'assemblea, ha disposto il ritiro dopo averne parlato con il diesse Meluso e Mazzarri.

L'idea è quella di provare a ricompattare il gruppo in vista del girone di ritorno che si aprirà sabato pomeriggio con il derby e invertire la rotta per provare a riconquistare il quarto posto in classifica che vorrebbe dire accesso alla prossima edizione della Champions League.