Edicola Mattino Football Team: Claudia Mercurio e Luca Sepe dentro la crisi del Napoli

Dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, torna il collegamento live con Edicola Mattino Football Team, il format di approfondimento del lunedì per le gare del Napoli di Mazzarri e di tutta la Serie A firmato Il Mattino.

orna la padrona di casa Claudia Mercurio, che sarà spalleggiata come sempre e anche in questa prima volta del 2024 dal compagno di viaggio Luca Sepe e dalla sua immancabile chitarra, entrambi alla ricerca degli umori e delle opinioni dei tanti tifosi napoletani presenti in Galleria Umberto I dopo Torino-Napoli di campionato.