Napoli, a Spalletti il Premio Bulgarelli come miglior allenatore

Ennesimo trofeo stagionale per Luciano Spalletti, appena laureatosi campione d'Italia con il suo Napoli. L'allenatore toscano ha infatti vinto il Premio Bulgarelli, riconoscimento in memoria del grande ex centrocampista del Bologna. La cerimonia di assegnazione per la stagione 2022-2023, si svolgerà a proprio nel capoluogo emiliano, lunedì 15 maggio.

Il toscano del Napoli è stato votato come miglior allenatore della Serie A maschile. Insieme con lui, tra i premiati Davide Frattesi (Sassuolo) e Alice Parisi (Fiorentina) miglior mezzala della Serie A maschile e della Serie A femminile, Alessandro Spugna (miglior allenatore Serie A femminile) e Daniele Orsato, miglior arbitro. La giuria è presieduta da Fabio Capello ed è composta da grandi nomi dello sport italiano come Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Luisito Suarez, Sergio Campana altri grandi campioni oltre al presidente dell'AIC Umberto Calcagno e al direttore generale Aic Gianni Grazioli.