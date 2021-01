Tra dubbi e polemiche il Napoli di Gattuso piazza un bel poker allo Spezia, guadagnando la semifinale di Coppa Italia. «Finalmente. Ma se avessero giocato un altro po’ avremmo rischiato la rimonta», è la voce che si alza dal web. Un primo tempo convincente grazie all’attacco straripante dei tre piccoletti che ha sorpreso in diverse occasioni la difesa avversaria. Ad aprire il match dopo cinque minuti Koulibaly, che si è preso il lusso di segnare pure di tacco su un sorprendente assist di Hysaj.

Poi Lozano grazie all’intesa con Demme, Politano e infine Elmas servito da un ispirato Insigne. «Che Napoli, grandi ragazzi»; «Super Elmas, bravi tutti», erano i commenti durante la pausa. Poi la paura, il terrore. Perché nel secondo tempo è stato lo Spezia ad avanzare in diverse occasioni, segnando due gol, uno del napoletano Acampora aiutato non po’ da Manolas. E a dire il vero il greco ci ha messo lo zampino anche sul primo gol. «Tutta colpa del modulo, sto 4-2-3-1 non è per il Napoli», «Quando hanno cambiato modulo, lo Spezia gli ha messo le palle in testa», sono pronti ad accusare i tifosi. Nel primo tempo il 4-3-3 aveva convinto, poi gli strani cambi e anche la carica degli avversari nella ripresa hanno cambiato le carte in tavola. Ed è tornato il caos. «Non possiamo stare tranquilli e vincere una partita sul 4-0?», è la domanda che si fanno i tifosi a cui trovano risposta nei fatti. « Se avessero giocato un altro po' avremmo assistito alla rimonta», incalzano altri.

Eppure la vittoria non ha messo a tacere le critiche verso l’allenatore, e il #GattusoOut corre ancora sul web. «Lui cerca veleno, a nuje ce 'o fa jettà», ironizza qualcuno. Non è bastata la dichiarata fiducia da parte del club tramite un tweet che aveva convinto pochi, e neanche la risposta della squadra che pareva voler dare appoggio al mister scendendo in campo con un piglio diverso rispetto a gare passate. «De Laurentiis doveva per forza dire così, ma sta cercando altro»; «Il pescivendolo deve partire per il bene della squadra», continuano i tifosi. Mentre altri si rassicurano. Ma l’umore non è dei migliori, e dopo le continue lamentele anche dopo la vittoria Ringhio non è riuscito a trattenersi e ne ha dette quattro ai criticoni. Ma niente da fare, i napoletani gioiscono solo a metà: «Non ci casco di nuovo»; «Non ci sta bene vincerne una e perderne altre due o tre. Ci siamo già illusi troppe volte, questo Napoli non ci convince», è l’urlo del web.

E allora sarà importante la prossima giornata di Serie A col Parma per rassicurare gli animi e non perdere punti per la lotta Champions. Poi l’Atalanta in semifinale, un’altra prova decisiva. Insomma il Napoli ha bisogno di dimostrare al suo pubblico di aver cambiato rotta e di credere in questa stagione, regalando speranza ai tifosi. E c’è anche qualche voce di incoraggiamento: «Non pensate ai social, siamo con voi. Lottiamo insieme».

