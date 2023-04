Noel Gallagher a Sky Sport 24: «Manchester City-Napoli la finale più bella»

Anche Noel Gallagher vota Napoli. L'artista inglese - ex membro degli Oasis e soprattutto grande tifoso del Manchester City - ha parlato ai microfoni di Sky Sport della fase finale di questa Champions League, che vede soprattutto la sua squadra del cuore già con un piede alle semifinali dopo l'andata con il Bayern Monaco.

«Preferirei affrontare l'Inter perché non sono molto bravi, Lukaku non sta giocando bene. In questo momento, secondo me, il Napoli è più forte del Milan» ha spiegato l'artista. «Manchester City-Napoli sarebbe sicuramente la finale più bella. I tifosi sono fantastici, mi fanno impazzire perché hanno un entusiasmo incredibile».