Tifosi Napoli sotto l'hotel del Milan sul lungomare: «Non dovete dormire»

Tutta la sera e fino a notte fonda. Napoli si è fatta sentire, le sta provando tutte per disturbare il Milan in vista della super sfida in Champions League di questa sera al Maradona. Un manipolo di sostenitori azzurri ha fatto sentire forte la propria voce fuori dall'Hotel Vesuvio, dove la squadra di Pioli alloggerà fino a questo pomeriggio, con trombette e cori fino a tarda notte.

Napoli fans under the hotel where Milan are staying right nowpic.twitter.com/lUSnusSJ5p — Milan Eye (@MilanEye) April 17, 2023