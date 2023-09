Olivera in Uruguay da Bielsa: «Mesi difficili dopo il Mondiale»

Mathias Olivera si rituffa nel nuovo corso della nazionale uruguaiana. Il terzino del Napoli ha incontrato per la prima volta il nuovo ct Marcelo Bielsa: «Abbiamo avuto una serie di colloqui in cui mi ha mostrato alcune partite e mi ha trasmesso i concetti di ciò che vorrebbe da me. Questa settimana cercheremo di lavorare e di applicare in campo ciò che chiede l'allenatore» ha spiegato il difensore azzurro, partito tra i titolari con Rudi Garcia nella stagione appena cominciata.

«Vengo qui in nazionale con un enorme entusiasmo per provare a iniziare subito con i tre punti, che sarebbero molto importanti» le parole del terzino azzurro dal ritiro dell'Uruguay. «Sono stati mesi duri per la Nazonale, perché con la squadra che avevamo c'erano grandi speranze di fare un buon Mondiale, invece siamo stati eliminati al primo turno. Ora bisogna ricominciare nel migliore dei modi».