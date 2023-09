Ostigard in Norvegia, il ct Solbakken: «Giocherà perché a Napoli non ha spazio»

Prima la Giordania, poi la Georgia dell'amico Kvaratskhelia. Sarà una settimana impegnativa per la Norvegia di Haaland ma anche di Leo Ostigard, difensore del Napoli che troverà spazio in campo con la nazionale in questa sosta dei campionati.

«Ostigard sarà in campo dal primo minuto contro la Giordania, ha bisogno di giocare» le parole del ct norvegese Stale Solbakken in conferenza. «Sapevamo che alcuni giocatori non avrebbero giocato nei rispettivi club. Ostigard aveva giocato tutte le partite nelle amichevoli pre campionato, ma nessuna da quando è iniziata la stagione. Contro la Giordania giocherà per tutti i 90 minuti perché ne ha bisogno» ha spiegato il selezionatore.