Napoli, Demme proposto al Fenerbahçe? Il calciatore resta ai margini

Sembrava destinato al ritorno in Germania, con la maglia dell'Hertha Berlino, ma alla fine la trattativa non si è concretizzata. Oggi, però, Diego Demme vive ai margini del nuovo progetto Napoli, anche con il nuovo allenatore Rudi Garcia non sembra essere cambiato il destino del calciatore azzurro che ha il contratto in scadenza e la valigia pronta ormai da mesi.

Secondo quanto riportato da Sporx in Turchia, Demme sarebbe stato proposto nelle ultime ore anche al Fenerbahçe: il calciomercato in Turchia infatti si chiuderà tra dieci giorni, tempistiche che permetterebbero ancora un'uscita al club di De Laurentiis, ma la trattativa non sembra pronta a decollare e il centrocampista azzurro potrebbe aspettare gennaio per salutare la squadra.