Lindstrom in Danimarca: «Ho preferito il Napoli al Liverpool»

«Anche il Liverpool si era interessato a me. Ma mi sono chiesto se fosse la scelta giusta. Quanto avrei giocato lì?» si chiede Jesper Lindstrom, ultimo arrivato alla corte di Rudi Garcia, che ha parlato ai microfoni di Tipsbladet: «Sono un appassionato dei Reds, l’ho sempre detto, per me sarebbe stato affascinante, ma non avrei trovato troppo spazio lì, tanto vale continuare a seguirli in tv. Ho un’età in cui è importante giocare, trovare continuità in campo. Ecco perché ho scelto Napoli: è uno dei migliori club al mondo e mi hanno promesso spazio e fiducia».

Una trattativa improvvisa: «Il mercato è sempre un rebus. Pensavo di dover restare all’Eintracht, poi in un attimo si è concretizzata la cessione al Napoli. Mi ha sorpreso, ero convinto che sarei rimasto in Germania e a Francoforte sono stato molto bene, ma sono felice di questa nuova avventura. Solo sull’aereo verso l’Italia ho realizzato che sarei diventato un calciatore azzurro», ha spiegato. «Abbiamo seguito i sorteggi tutti insieme nello spogliatoio, ho sperato di incrociare una squadra danese in Champions League già al girone. Sarebbe stato bello tornare a giocare a casa». Sulla città: «Vivere Napoli è complicato per un calciatore, ma lo sapevo già.

Tutti sono tifosi ed è impossibile per noi rilassarci in città, tra la gente. Ma è un mondo diverso dal passato, sarà un’esperienza divertente».