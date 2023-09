Ha giocato domenica sera con la nazionale nigeriana, ha firmato una tripletta, guida la grande rivoluziona africana con una squadra delle meraviglie. E alla fine si aggrega al Napoli domani, a due giorni dal ritorno del campionato e la trasferta in casa del Genoa. D'altronde, i viaggi di Victor Osimhen in Africa sono sempre così: lui è la stella della Nigeria che sogna in grande, insegue il Pallone d'Oro, aspetta di rivedere ancora una volta il contratto che De Laurentiis gli ha messo sul tavolo e di firmare.

Quando ci sono di mezzo le nazionali, è sempre un calvario: Osimhen, infatti, si infortunò proprio con la maglia della Nigeria, prima della doppia sfida in Champions con il Milan. Il 31 marzo, di rientro dalle gare di qualificazione per la Coppa d'Africa, accusò un fastidio all’adduttore sinistro: sottoposto ad accertamenti, venne evidenziato una lesione distrattiva. Un problema di carattere muscolare che gli fece saltare la gara di andata a San Siro (che terminò 1-0 per i rossoneri). Un'altra volta, rientrò con il Covid.

Insomma, ogni volta che va a Lagos, un po' tutti a Castel Volturno trattengono il fiato.