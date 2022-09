“Ossi di Seppia” su RaiPlay: così Maradona arrivò a Napoli

Dal 13 settembre torna su RaiPlay “Ossi di Seppia, quello che ricordiamo”, la serie non fiction, che attraverso il racconto di avvenimenti del passato recente della storia del nostro Paese prova a dare chiavi di lettura anche del presente. La terza edizione della serie, un percorso in 26 puntate, sarà disponibile il martedì in anteprima su RaiPlay e il venerdì in seconda serata su Rai3.

La docuserie, online dal 13 settembre sulla piattaforma della Rai e dal 16 settembre sul Rai3, evidenzia quei momenti della cronaca, della politica, della società e dello sport in cui un evento improvviso ha segnato una svolta. La nuova edizione prevede ventisei episodi per ventisei “esercizi di memoria”. Si parte con l'arrivo di Diego Armando Maradona arriva a Napoli, un ciclone nel calcio italiano, un evento che risale a 38 anni fa e ancora vivissimo nella memoria dei napoletani.

“Ossi di Seppia”, prodotta da 42° Parallelo, è la prima serie “nonfiction” pensata per riconnettere i Milllennials e la Generazione Z con il senso della memoria, attraverso un linguaggio vicino ai giovani.