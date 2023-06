Paolo del Genio torna su TeleCapri con «Il Napoli su TeleCapri»

La notizia era già nell'aria da alcuni giorni e ora è diventata ufficiale, Paolo Del Genio dal 1 giugno torna TeleCapri con un programma inedito, “Il Napoli su TeleCapri”, che andrà in onda alle 20 dal lunedì al venerdì. Il giornalista sportivo iniziò proprio nell'emittente locale la sua carriera negli anni '90.

Le puntate saranno caratterizzate, oltre da tutto ciò che riguarda il Napoli, da un filo diretto con i tifosi. Ci sarà la possibilità di contattare lo studio sia via telefono, sia con messaggi whatsapp che attraverso la pagina social di Facebook dell’emittente. Il programma sarà, infatti, trasmesso anche in streaming per consentire a tutti i tifosi napoletani che vivono fuori dalla regione di poter seguire il programma.

«Siamo davvero soddisfatti ed è per noi un grande orgoglio riavere nel nostro staff Paolo Del Genio, un grande professionista che ha scritto la storia della programmazione sportiva della nostra emittente. – dichiarano l’editore Costantino Federico e la direttrice di rete Venere Federico – In particolare Del Genio sarà la punta di diamante della redazione Sport di TeleCapri e la sua nuova trasmissione rappresenta solo l’inizio di tanti nuovi progetti che vedranno le nostre telecamere accese sullo sport e sul Napoli».