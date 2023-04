Spalletti, 553 partite da record prima dello scudetto con il Napoli

Luciano Spalletti è pronto a prendersi la scena insieme con il suo Napoli. Oggi, nel 32esimo turno di campionato, il primo match point su questa Serie A che gli azzurri hanno dominato dalla prima giornata e ora devono solo portare a casa con l'aritmetica che sarà dalla loro parte.

L'allenatore toscano, inoltre, è pronto a ritoccare verso l'alto un dato del campionato italiano: dalla stagione 1994-1995, la prima con i 3 punti per vittoria, l’allenatore che ha vinto il primo scudetto dopo più partite tra l'esordio in panchina e la data della vittoria è stato Sven Goran Eriksson con 424 panchine messe in fila prima di diventare campione d’Italia con la Lazio nel 99-00. Spalletti supererà questo dato record: quella con la Salernitana sarà la partita numero 553 in panchina.