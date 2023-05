Video Gaetano, festa grande a Cimitile dopo il primo gol in A

Quel tocco sotto a superare Onana lo rivedrà mille volte e mille volte ancora, è il primo gol in Serie A per Gianluca Gaetano, il classe 2000 del Napoli che ha chiuso ieri i conti con l'Inter al Maradona. Una corsa sotto la Curva B per prendersi l'abbraccio della sua città, poi una corsa a casa per prendersi quello della famiglia.

Festa grande a Cimitile per il rientro del numero 70 azzurro, tra fumogeni e fuochi d'artificio: ad aspettarlo famiglia e amici, la moglie Maria e la figlia Carmela per il più dolce dei rientri.