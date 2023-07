Zielinski, la Lazio offre 20 milioni: «Ma De Laurentiis ha rifiutato»

Claudio Lotito scopre le carte per Piotr Zielinski. La Lazio ha cercato il centrocampista del Napoli su richiesta di Sarri, per poter rimpiazzare l'ormai ex biancoceleste Milinkovic-Savic, ma a quanto pare le proposte laziali non hanno fatto breccia nel cuore di Aurelio De Laurentiis.

«Abbiamo offerto 20 milioni per un giocatore di 29 anni in scadenza di contratto» le parole di Lotito ai tifosi della Lazio direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. «Ma ora l’offerta scenderà perché se non la accetti così funziona». Il contratto di Zielinski scade nel 2024, ma nelle ultime ore le parti sembrano aver fatto passi avanti per il rinnovo.