Cina, collaudato un razzo supersonico: trasporta una testata nucleare intorno alla Terra

Nessuno lo sapeva: la Cina ha collaudato un razzo ipersonico in grado di trasportare una testata nucleare che ha circumnavigato la Terra prima di dirigersi verso il suo obiettivo: lo riporta il Financial Times (Ft), che cita cinque persone a conoscenza del test. La prova, commenta il giornale, ha dimostrato le sofisticate capacità spaziali del Paese, cogliendo di sorpresa la comunità dell'intelligence statunitense.

APPROFONDIMENTI L'AEROSPAZIO Sonda Lucy, via al lancio: è diretta agli asteroidi più... LA TECNOLOGIA Gli autobus volanti potrebbero essere commercializzati già nel... USA «Virgin Galactic, ipotesi incidente in volo»: indagini in...

Sottomarino nucleare americano si schianta contro un oggetto non identificato nel Mar della Cina: marinai feriti

La Cina mostra i muscoli con Taiwan: perché l' incursione dei 38 aerei sulla provincia ribelle

Lanciato ad agosto, il razzo trasportava un velivolo planante ipersonico che ha volato a bassa orbita prima di scendere verso il suo bersaglio. Il velivolo ha mancato il bersaglio per una quarantina di chilometri, ma il test ha comunque dimostrato che Pechino è molto più avanti nel campo delle armi ipersoniche di quanto i funzionari americani immaginassero. Secondo Taylor Fravel, un esperto della politica cinese sulle armi nucleari che non era a conoscenza del test, un velivolo planante ipersonico armato con una testata nucleare potrebbe aiutare la Cina ad evadere i sistemi di difesa missilistica Usa progettati per distruggere i missili balistici in arrivo. Sarebbe «destabilizzante» se la Cina sviluppasse e dispiegasse un'arma del genere, ha aggiunto l'esperto.