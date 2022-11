Black Friday: scende in campo Amazon con sconti fino al 35%

Amazon annuncia l’inizio della settimana del Black Friday con decine di migliaia di prodotti in offerta disponibili a partire dalla mezzanotte di domani, venerdì 18 novembre fino alle 23:59 del 28 novembre. Quest’anno, inoltre, il vero e proprio Black Friday durerà ben 48 ore, dalla mezzanotte del 24 novembre alle 23.59 del 25 novembre. Durante tutta la settimana, migliaia di offerte imperdibili, anche da pate dei partner di Amazon, su moltissimi prodotti, incluse le migliori idee regalo in tutte le categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa e la cucina, i must-have fashion della stagione, le ultime proposte beauty e molto altro.

Questa settimana è anche il momento ideale per portarsi avanti con i regali di Natale. Nel negozio virtuale appositamente allestito, è possibile acquistare un’ampia selezione di idee regalo in offerta e non solo, dalle più innovative, alle più tradizionali come decorazioni natalizie, calendari dell'avvento e giocattoli. Quest’anno Amazon ha voluto celebrare il periodo natalizio con l’allestimento della Black Friday Gallery, uno spazio fisico pop-up nel centro di Milano che, per quattro giorni, permetterà ai visitatori di immergersi in un’atmosfera unica e di scoprire tante idee regalo. La galleria sarà aperta al pubblico il 22 novembre dalle 14.00 alle 20.00 e dal 23 al 25 novembre dalle 10.00 alle 20.00.

Anche quest’anno poi, è ripartita l’iniziativa un click per la Scuola che conferma l’impegno di Amazon a supporto del mondo della didattica e che, nell’edizione 2022, oltre a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado distribuite su tutto il territorio nazionale, ha coinvolto anche il progetto “fuoriclasse in movimento” di save the children, una rete di scuole in tutta Italia unite per favorire il benessere degli studenti e il rinnovamento di metodologie e strumenti per contrastare la dispersione scolastica.

Le offerte saranno disponibili, fino a esaurimento scorte, in varie date e orari tra il 18 e il 28 novembre ed i clienti Amazon Prime otterranno 30 minuti di accesso anticipato alle offerte lampo. In aggiunta, gli isctitti al programma Prime possono scegliere fra milioni di articoli idonei alla consegna gratuita in un giorno senza l’obbligo di ordine minimo e 2 milioni di articoli venduti e spediti da Amazon sono inoltre disponibili per la consegna oggi inclusa con un ordine minimo di 29€ nelle principali aree metropolitane di Milano e Roma. Sia che i clienti siano in viaggio per vedere la famiglia, che rimangano a casa e abbiano bisogno di un luogo di consegna sicuro, o che inviino un regalo a una persona cara o a un amico, Amazon mette a loro disposizione migliaia di punti di ritiro dei pacchi.

Infine, per rendere ancora più conveniente acquistare i regali di natale e i prodotti in offerta, in occasione delle festività natalizie 2022, gli articoli restituibili acquistati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2022 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2023. Le politiche di reso standard di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli consegnati a partire dal 1 gennaio 2023.