Tcl e Amazon insieme per Smart Tv con Fire Tv integrata

Tcl ha stretto un accordo con il gigante dell’e-commerce Amazon per per la realizzazione di una serie di Smart Tv con Fire Tv integrata. I nuovi dispositivi, con tecnologia Qled 4K, saranno disponibili nei formati 50 e 55 pollici. Grazie alla qualità d'immagine, di ultima generazione, alla facilità di accesso ai contenuti preferiti, ai potenti controlli per la smart home e all'intelligenza sempre disponibile di Alexa, questa nuova serie Tcl offre un'esperienza personalizzata in grado di migliorarsi ogni giorno.

Il design, caratterizzato da linee eleganti e privo di cornice, combina oltre alla tecnologia Qled, tutti gli standard Hdr (inclusi Dolby Vision e Hdr 10+) per una qualità d'immagine realistica con colori vividi, ampi e precisi, un contrasto sorprendente e dettagli finissimi con qualsiasi contenuto che sia un film, un gioco o un evento sportivo.

Si tratta quindi di uno schermo ottimizzato per il cinema e il gioco, potenziato dalla tecnologia Dolby Atmos per un'esperienza di suono surround immersivo.

La Serie CF6 di Tcl integra l'esperienza Fire Tv e riunisce in modo pratico la Tv in diretta, i contenuti in streaming e le app nella schermata iniziale; un modo per ridefinire le funzioni degli Smart Tv, combinando il meglio dell’intrattenimento offerto da Fire Tv con i controlli per la casa intelligente e tutte le funzionalità di Alexa. Naturalmente, questi nuovi modelli includono anche il telecomando vocale con Alexa, che consente di utilizzare la voce per accedere a migliaia di canali, app e skill.

«Siamo entusiasti di lanciare la nostra prima serie di Fire Tv firmati Tcl, che offre un'ampia selezione di contenuti di alta qualità e un'esperienza visiva superba ai nostri clienti», ha dichiarato Frédéric Langin, vicepresidente per le vendite e il marketing di Tcl Europe.

«La gamma di Tv con Fire Tv integrata continua a crescere in tutto il mondo e siamo entusiasti di ampliarla ulteriormente grazie alla collaborazione con Tcl», ha dichiarato Eric Saarnio, vicepresident Amazon Devices International.

La Serie CF6 di Tcl è disponibile nei formati 55 e 50 pollici, rispettivamente al prezzo di 499,90 e 449,90 euro.