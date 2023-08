Whatsapp, novità videomessaggi rapidi: massimo 60 secondi

I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone, grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in tutta sicurezza. L’ultima novità che arriva dal popolare servizio di messaggistica istantanea riguarda l’evoluzione di questa funzione, con l’introduzione di nuovi videomessaggi istantanei, grazie ai quali registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat.

I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che si vuole in 60 secondi.

Whatsapp ha voluto aggiungere questa funzionalità inedita in quanto ritiene che essa costituirà un nuovo ed ulteriore modo divertente per condividere momenti con tutta l'emozione che trasmettono i video, siano questi finalizzati ad augurare buon compleanno, a ridere per una battuta o dare una buona notizia.

Inviare un videomessaggio sarà semplice come inviare un messaggio vocale. Basterà infatti toccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Si potrà poi scorrere verso l'alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico e senza audio; per attivarlo, sarà sufficiente toccare il video. Whatsapp fa sapere, inoltre, che la nuova funzionalità sarà a breve disponibile per tutti e che i videomessaggi saranno protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza, in analogia al protocollo di sicurezza adottato per le chat.