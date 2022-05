Mate Xs 2 di Huawei, un passo nel futuro degli smartphone pieghevoli

Combinando novità sia dal lato software sia hardware, Huawei durante un evento intitolato House of Huawei, ha presentato lo scorso 18 maggio a Milano una nuova generazione di prodotti: tra questi Mate Xs 2, un foldable completamente nuovo, risultato dei recenti studi del colosso tecnologico nello sviluppo di smartphone pieghevoli. Affidabile, leggero e sottile come mai si era visto prima, Mate Xs2 nasce per offrire la migliore user experience...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati