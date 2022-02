D-Link porta in Italia i nuovi Mesh e Range Extender Wi-Fi 6 della serie Eagle Pro AI

D-Link ha finalmente annunciato l’arrivo, anche in Italia dei nuovissimi Sistemi Mesh Ax1500 e Range Extender Mesh Ax1500, entrambi appartenenti alla serie di punta Eeagle Pro Ai. I nuovi modelli, ideali per la casa e per i piccoli uffici, offrono un'incredibile copertura e velocità Wi-Fi 6, continuamente in ottimizzazione e in miglioramento attraverso l'intelligenza artificiale e la connettività senza interruzioni garantita dalla tecnologia mesh.

I nuovi dispositivi offrono velocità wireless dual-band fino a 1.500 Mbps combinata con le ultime tecnologie Wi-Fi 6 come 1024 Qam, Mu-Mimo e Ofdma. Sono progettati con un Ai Wi-Fi Optimiser incorporato che si connette sempre al miglior canale Wi-Fi e un Ai Traffic Optimiser che dà la priorità all’utilizzo più intenso di Internet per una connessione ottimale.

I sistemi Mesh AX1500, disponibili in confezione da 2 e 3, sono progettati per offrire una copertura Wi-Fi senza interruzioni fino a 370 mq e 500 mq, rispettivamente, con la possibilità di espandersi fino a un massimo di quattro unità. L'Ai Mesh Optimiser garantisce un collegamento stabile, affidabile, mentre il Range Extender, consente di estendere la connessione; quest’ultimo, quando utilizzato in combinazione con uno smart router o un sistema Mesh Eagle pro Ai esistente, è in grado di utilizzare pienamente tutte le funzionalità di intelligenza artificiale per creare una rete Mesh Wi-Fi intelligente, ottimizzata e in continuo miglioramento. L'assistente Ai integrato esamina automaticamente la rete, inviando consigli e feedback accessibili tramite l'app o la configurazione web del dispositivo; parallelamente, il protocollo di sicurezza Wpa3, protegge il Wi-Fi con la più recente tecnologia di crittografia wireless.

La serie Eagle Pro AI è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, così da permettere l’utilizzo del controllo vocale per gestire la rete nel modo più comodo e facile possibile.