Huawei Mate Xs2, il nuovo foldable ultra compatto e con caratteristiche flagship

Huawei annuncia l’arrivo in Italia del Mate Xs2, il nuovo foldable dell’azienda, frutto dei più recenti studi nel campo degli smartphone pieghevoli.

Il pieghevole pesa solo 255g, un risultato possibile grazie all’utilizzo di materiali innovativi che gli conferiscono anche un'eccellente resistenza al rischio di rottura, come le fibre di vetro ultraleggere per il backplane del device, le leghe di titanio di grado aerospaziale e l'acciaio ultraleggero ad alta resistenza per la sua struttura. Il Mate Xs 2 è dotato, inoltre, dell'esclusiva cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione. Una volta aperto, lo schermo diventa piatto e liscio come uno specchio, offrendo un'esperienza ancora più coinvolgente.

La cernita, sviluppata da Huawei, è in acciaio ultraleggero e ad alta resistenza con un’elevata capacità di carico; questo accorgimento dona leggerezza e resistenza al Mate Xs2. Infine, il device presenta un Composite Screen caratterizzato da un design simile a quello dei sistemi anti-collisione delle auto che lo rende un eccellente ammortizzatore e buffer molto resistente agli urti.

Il classico design mostra la bellezza minimalista della sua piega morbida verso l'esterno e il corpo lineare ne valorizza l’aspetto. Quando è aperto, il Mate Xs 2 ha un display pieghevole True-Chroma da 7,8” con un’alta risoluzione di 2480 x 2200 e una golden ratio 8:7.1. Il display supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240Hz; inoltre, il Nano Optical Layer dello schermo contribuisce a ridurre la capacità riflettente della luce del display e migliora così la lettura in condizioni di forte luce naturale. Con un rapporto di visualizzazione 19:9 quando è aperto, questo Huawei è comodo da tenere in mano quanto gli smartphone non pieghevoli. Con il primo e innovativo design in fibra di vetro 3D per texture più raffinate, il brand ha introdotto un altro progresso in tema di estetica; questo permette di avere un effetto morbido al tatto e di ridurre le impronte digitali. Il colore disponibile è il bianco, con una texture in pelle naturale. In dotazione, si trova anche una custodia in PU semi-coperta con il medesimo colore dello smartphone che non solo fornisce una migliore protezione, ma funziona anche come supporto.

La batteria da 4600mAh supporta il SuperCharge 66W che migliora la durata della batteria in standby. Inoltre, il sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System) migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore. Per arricchire l'esperienza di intrattenimento audio-video, lo smartphone è provvisto di suoni stereo di grande ampiezza che creano un campo sonoro surround molto coinvolgente. Mate Xs 2 integra il chip della serie Qualcomm Snapdragon 888 della serie flagship prodotto utilizzando una tecnologia di processo avanzata per prestazioni ancora più efficienti.

Huawei continua a investire in innovazione e sviluppo per potenziare l'esclusiva tecnologia Image. Il sistema True-Chroma include una fotocamera da 50MP e XD Optics migliorato introduce una nuovissima tecnologia di recupero delle informazioni che perfeziona la nitidezza delle immagini e la riproduzione dei dettagli. Sfruttando il motore d’immagine True-Chroma, il sensore multispettro a 10 canali e la calibrazione del colore riescono a riprodurre fedelmente i colori, consentendo di catturare con precisione tutta la vivacità del mondo. L'esclusiva funzione intelligente Mirror Shooting di permette di visualizzare in anteprima gli scatti in real time attraverso il mirino digitale della fotocamera su entrambi gli schermi contemporaneamente.

Dal lato dell’innovazione pura, il device adotta il nuovo effetto visivo di piegatura dinamica: quando è aperto, lo schermo del desktop si espande automaticamente, quando è piegato la visione sullo schermo rimane chiara e uniforme. La funzione Smart Multi-Window aggiornata permette interazioni più facili e la funzione Split-screen consente di utilizzare due applicazioni contemporaneamente. I

Huawei Mate Xs 2 continua a ridefinire e alzare gli standard del settore, confermando la posizione di leadership di Huawei. Lo smartphone è in pre-ordine fino a domani 31 sullo Store Ufficiale al prezzo di 1.999,90 euro e, con il deposito di 10 euro, si otterrà uno sconto di 100 euro e in omaggio le nuove FreeBuds Pro 2. Successivamente , sarà in vendita dal 1 settembre, con le FreeBuds Pro 2 in omaggio fino al 30 settembre.