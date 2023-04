Adobe Lightroom: più intuitivo e potente con la nuova release

Le più recenti innovazioni di Adobe Lightroom consentono di modificare le foto come un vero professionista. Le nuove funzionalità, basate sull’Ia di Adobe Sensei, permettono un editing intuitivo e flussi di lavoro più fluidi. L’estensione degli Adaptive Presets e le categorie di Masking for Select People semplificano la regolazione dei dettagli più minuziosi con un semplice clic, dal colore del cielo alla trama della barba di una persona. Inoltre nuove funzionalità, tra cui DeNoise e Curves in masking, consentono di realizzare lo scatto perfetto in poco tempo, in poco tempo e con ottimi risultati.





DeNoise

Al momento disponibile per i file Raw ma presto estesa a tutti i files, l’ultima funzione avanzata basata sull’Ia è in grado di rimuovere il rumore digitale dalle immagini, migliorando la qualità senza perdere alcun dettaglio. Cosa particolarmente utile quando si ha a che fare con immagini a sensibilità Iso elevata in condizioni di scarsa illuminazione; per esempio, quando si scatta una foto del tramonto sul mare, oppure quando si effettuano scatti notturni in città o a una festa di compleanno a lume di candela.

Curves in masking

Grazie a Curves in masking è ora possibile effettuare modifiche precise e altamente personalizzate regolando contrasto, tono e colore in alcuni punti specifici dell’immagine. Questa combinazione esegue un controllo accurato sulla tonalità e sul colore in determinate aree dell’immagine, garantendo un risultato perfetto. Si può, per esempio, modificare la foto di un paesaggio, accentuando dettagli come l’ombra, correggendo il colore o aggiungendo effetti creativi oppure, è possibile rifinire un ritratto aumentando sapientemente il calore o illuminando determinati punti, senza stravolgere l’esposizione complessiva.



Ai mask for select people

L’introduzione della funzionalità Select People, durante lo scorso Adobe Max di ottobre 2022, ha portato l’editing e il ritocco dei ritratti ad essere più sempliceche mai. Ora, infatti, si possono apportare modifiche precise a elementi quali l’abbigliamento e i peli del viso, generando automaticamente una maschera per una o più persone in qualsiasi ritratto. È possibile selezionare i vestiti come una camicia e cambiarne il colore con il minimo sforzo, oppure la barba, per scurirla o regolarne la trama.

Adaptive Preset

Gli Adaptive Presets sono una classe completamente nuova che Adobe ha iniziato a implementare lo scorso anno. Prendendo spunto dalle capacità estremamente avanzate delle Ai Masks, è possibile applicare preset che migliorano automaticamente una specifica parte della foto nei ritocchi finali. Tra le ultime novità, Polished Portrait, Darken Beard ed Enhance Clothing, funzioni grazie alle quali si ha a portata di clic tutta la potenza della mascheratura con intelligenza artificiale. Polished Portrait consente di levigare rapidamente la pelle nei ritratti, migliorando l’illuminazione e perfezionando i tratti del viso per ottenere l’aspetto desiderato. In alternativa, Darken Beard permette di scurire la barba edEnhance Clothing aumenta il contrasto, la saturazione e la texture, ottimizzando la definizione e facendo risaltare maggiormente una foto.

Bianco e Nero per video

L’anno scorso Lightroom ha ricevuto in dote anche il supporto video. Con questo aggiornamento, è possibile rendere in bianco e nero qualsiasi video con un semplice tocco, conferendo un aspetto sofisticato su modello degli stili cinematografici classici. Questa nuova funzione consente un significativo risparmio di tempo, applicando rapidamente lo stesso trattamento in bianco e nero a più videoclip, creando un impatto “look and feel” estremamente coerente.

Funzionalità di Masking e Adaptive Presets sul web

Le funzionalità di mascheratura con intelligenza artificiale diventa, con questo aggiornamento, disponibile in Lightroom anche per web. Questo significa che basta un tocco per individuare e creare una maschera adattiva basata sui contenuti dell’immagine (senza dover scaricare un’app o uscire dal browser).

Credenziali Contenuto (Anteprima tecnica)

La funzione Credenziali Contenuto, ora disponibile come Anteprima tecnica, consente di aggiungere la corretta paternità dell’opera garantendo trasparenza creativa. Se abilitato, la funzionalità raccoglie una panoramica delle modifiche, attività e informazioni associate all’opera creata su Lightroom. Questi metadati, verificabili, accompagneranno i contenuti a cui vengono associati ovunque. A questo proposito, nel 2019 Adobe aveva già lanciato la Content Authenticity Initiative(Cai) per promuovere l’adozione di uno standard di settore aperto, favorendo l’autenticità e la provenienza dei contenuti. Grazie alla collaborazione con creatori, produttori di fotocamere, aziende mediatiche e tecnologiche, la comunità Cai sta sviluppando un modello di attribuzione a livello di settore e funzionalità come Credenziali Contenuto per infondere maggiore fiducia e trasparenza nei contenuti digitali.

Nuovi aggiornamenti Aggiungi Bordo e Condividi

Di recente, nella versione Lightroom per dispositivi mobili (iOs) è stata introdotta una funzione che consente di esportare una foto con una cornice o un bordo. Questo può generare un effetto unico, capace di catalizzare l’attenzione sull’immagine o stabilire una coerenza visiva, che può essere utile per scopi di branding. Inoltre, l’esportazione con “Aggiungi bordo e condividi” consente di formattare le immagini per adattarsi alle proporzioni dei social media più popolari.

Preset di viaggio

Lightroom dispone di 18 preset di viaggio da utilizzare per esplorare nuove possibilità creative, sperimentando combinazioni cromatiche e tecniche di editing. I preset garantiscono risultati professionali con un semplice tocco; essi offrono, inoltre, un significativo risparmio di tempo, consentendo di intervenire su più parametri contemporaneamente.

Sempre più aggiornamenti

L’editing in batch (di gruppo) è più facilmente individuabile nella vista dettagliata e nella vista Griglia in basso: ora è possibile copiare e incollare le impostazioni di modifica su più foto contemporaneamente, aumentando la produttività.Infine, sulla base dei suggerimenti inviati dai clienti, Adobe ha apportato alcune migliorie in termini di performance alle funzionalità di ritaglio, scorrimento,panoramica e zoom, le quali renderanno l’esperienza Lightroom più fluida garantendo uno scatto perfetto.