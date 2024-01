Apple Fitness + si aggiorna con nuovi modi per meditare ed allenarsi

Con l’arrivo del nuovo anno Apple Fitness+ si aggiorna, introducendo nuove funzioni che permettono alle persone di allenarsi e meditare meglio. Il servizio propone, infatti, un nuovo tema di meditazione audio e un programma di allenamento dal titolo Rafforzamento, Core training e Yoga per il golf, con l’atleta Rose Zhang, considerata una delle stelle nascenti della disciplina.

La serie “Artista in primo piano” invece, lancerà nuovi allenamenti che scandiscono il conto alla rovescia alla prossima edizione del Super Bowl Halftime Show di Apple Music con Usher.

Nuove sessioni di Passeggiamo avranno nuove voci, tra cui Al Roker, Trixie Mattel, Lilly Singh, Common e Colman Domingo, e, per la prima volta in assoluto, alcuni episodi di Passeggiamo saranno disponibili su Apple Podcasts nei Paesi in cui è attivo il servizio, anche per chi non ha un abbonamento a Fitness+.

Accanto ai 10 temi di medi tazione offerti da Fitness+, tra cui Calma, Gratitudine, Sonno, Resilienza e Creatività, Apple ne introduce uno inedito chiamato Suono, un modo nuovo di rilassarsi e rigenerarsi. Le sessioni di meditazione sono guidate dal team di trainer Fitness+ e offrono uno spazio sicuro per concentrarsi, grazie a una varietà di tonalità e ritmi rilassanti, come il suono armonioso delle campane tibetane e quello profondo del gong, il tutto perfettamente orchestrato per infondere un senso di leggerezza. Sette sono le nuove meditazioni Suono e saranno disponibili in sessioni da cinque, dieci e venti minuti, con nuove uscite ogni settimana.

Per chi pratica il golf, è importante mantenere un buon livello di forza, stabilità e mobilità per migliorare lo swing e colpire la palla con la giusta forza. Fitness+ introduce il nuovo programma “Rafforzamento, Core training e Yoga per il golf”, ideato insieme alla golfista professionista Rose Zhang e tenuto da Kyle Ardill, trainer Fitness+ specializzato in rafforzamento e core. Ispirato all’allenamento di Zhang sul campo e fuori dal campo, questo programma è composto da un mix di quattro workout di rafforzamento, core e yoga pensati per migliorare forza, equilibrio, flessibilità e mobilità. “L’allenamento che faccio fuori dal campo è importantissimo per poter giocare al meglio. Preparo corpo e mente con un mix di workout di rafforzamento, core e mobilità” ha raccontato Zhang. La forza della musica

La musica è un elemento essenziale di ogni allenamento Fitness+: dà la carica dall’inizio alla fine con i brani di artisti e artiste di tendenza e la perfetta integrazione con Apple Music. La serie “Artista in primo piano”, che dedica a un’unica star l’intera playlist di un dato allenamento, si arricchirà della raccolta più ampia di sempre per scandire il conto alla rovescia al Super Bowl LVIII Halftime Show di Apple Music con Usher. Ogni settimana verrà aggiunta nuova musica di performer che hanno partecipato all’evento fino alla data della grande finale, a prtire da Rihanna, Britney Spears e gli U2.

Infine Passeggiamo, un’esperienza audio riconosciuta e premiata, disponibile su iPhone e Apple Watch, pensata per aiutare le persone a camminare più spesso, accompagnate dalla voce di alcune delle personalità più interessanti e motivanti al mondo che condividono aneddoti, foto e musica con chi usa Fitness+. I nuovi episodi partiranno con Al Roker, e tra le personalità protagoniste dei nuovi episodi delle prossime settimane ci sono Trixie Mattel, noto anche con il nome di Brian Firkus, fenomeno culturale mondiale che ha vinto la terza stagione di RuPaul’s Drag Race All Stars, Lilly Singh, autrice e attrice canadese che vanta quasi 40 milioni di follower sui social media ed altri. Inoltre, alcuni episodi di Passeggiamo saranno per la prima volta disponibili su Apple Podcasts. Al momento del lancio su Apple Podcasts, chi ha un abbonamento a Fitness+ può accedere a 50 episodi con i commenti delle personalità ospiti; potrà inoltre seguire e scaricare il programma gratuitamente e ricevere una notifica quando sono disponibili nuovi episodi. Chi non ha un abbonamento a Fitness+ invece, può accedere a 10 episodi audio gratuiti su Apple Podcasts.

Apple Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di 9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno, e può essere condiviso con altre cinque persone del gruppo In famiglia. Fitness+ è anche incluso nel piano Apple One Premium che, dove disponibile, offre accesso anche a Apple Music, Apple Tv+, Apple Arcade e iCloud+ con 2Tb di spazio di archiviazione; il piano può essere condiviso con altri cinque familiari.