«La voce umana è lo strumento più bello che esista, ma è anche il più difficile da suonare»: le parole del celebre compositore Richard Strauss risultano più che mai attuali, in particolar in occasione della Giornata Mondiale della Voce, ricorrenza nata nel 1999 in Brasile e ora riconosciuta in tutto il mondo. Dietro a questa importante ricorrenza emergono però dati allarmanti in merito allo stato di salute della voce stessa e, nello specifico, delle corde vocali, sempre più utilizzate 24/7 nell’universo professionale e privato. In particolare, un recente report diffuso dalla National Library of Medicine rileva che solo negli Usa un adulto su 5 soffre di “voice disorders”. Secondo il report, nel 50% dei casi le risiedono nell’abuso o dall’uso improprio della voce stessa. Tuttavia, il trend non coinvolge solo gli Stati Uniti ma il mondo intero, come evidenziato dall’Università della California secondo cui il 30% della popolazione globale ha riscontrato un problema più o meno serio alle corde vocali. In Italia, secondo il portale Clic Medicina, addirittura 1 italiano su 5 (20%) è stato colpito da disfonia almeno una volta nella vita e si pensa a come sia possibile invertire il trend e salvaguardare la voce dei cittadini globali. La risposta, secondo gli esperti, esiste e la soluzione combacia con la tecnologia del momento, ovvero l’intelligenza artificiale.Tra algoritmi di ultima generazione e sistemi avanzati, emerge un’iniziativa sorprendente 100% made in Italy. Nel merito, si tratta di “Voice4You”, un progetto che sfrutta le potenzialità del voice cloning per ridare gratuitamente voce a tutte quelle persone che non possono più utilizzarla al massimo del loro potenziale per via di lesioni o malattie come la Sla.

Dietro alla realizzazione di questo progetto c’è ancora una volta QuestIt, tech company senese specializzata nella realizzazione di tecnologie proprietarie d’intelligenza artificiale. «La voce è lo strumento più potente che abbiamo a nostra disposizione – afferma Ernesto Di Iorio, Ceo dell’azienda toscana – grazie all’Ia ora possiamo aiutare gratuitamente chi ha avuto o tuttora sta vivendo situazioni di disagio. Chiunque sia interessato al servizio – spiega ancora Di Iorio – “potrà compilare il form che si trova al seguente indirizzo: https://www.alghoncloud.com/voice4you/. Una volta ricevuta la segnalazione, il team di QuestIt richiederà un file o una registrazione, audio oppure video, contenente la voce da clonare. In seguito, la nostra piattaforma Algho catturerà il tone of voice e, in meno di 24 ore, procederà con la clonazione fornendo così una soluzione capace d’aiutare persone di tutte le età, soprattutto all’interno di ospedali e centri specializzati».