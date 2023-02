OnePlus espande il portfolio con il lancio del suo primo tablet

OnePlus ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel mercato dei tablet con il lancio di OnePlus Pad, progettato per portare l'esperienza fast&smooth ad una fascia più ampia di persone.

"Entrando nel settore dei tablet, ci auguriamo che l'esperienza veloce e fluida di OnePlus, unica e leader nel settore, porti più vitalità e possibilità e offra agli utenti le scelte migliori", ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e Coo del brand.

Op Pad è stato realizzato seguendo le caratteristiche linee eleganti del marchio ed utilizzando una lega di alluminio lavorata a Cnc che gli conferisce un’estetica d’impatto senza pari. Il tablet sarà disponibile in Halo Green, un gradiente già utilizzato da OnePlus per altri dispositivi.

La fotocamera centrata elimina la scomodità nella presa del tablet quando si scattano foto e evita lo scatto sfalsato. La parte anteriore di OnePlus Pad utilizza un vetro curvo 2,5d, un unicum per un tablet, e presenta un rapporto schermo/corpo dell'88% grazie a una cornice super sottile di 6,54mm e a un telaio bombato.

Grazie alle caratteristiche hardware e software ottimizzate, il tablet è un vero e proprio gigante del multitasking. All’interno, il più recente chipset Dimensity 9000, il primo chip mobile con un core Cortex-x2 con clock fino a 3,05Gz. Questo SoC di fascia alta è realizzato con il processo produttivo Tsmc n4 (classe 4nm), basato sull'ultima architettura V9 di Arm, e offre un vantaggio del 35% in termini di prestazioni e un'efficienza energetica superiore del 37% rispetto a Dimensity 9100. La configurazione hardware consta inoltre di una Ram fino a 12Gb e di Ram-Vita che consente di tenere aperte contemporaneamente 24 applicazioni diverse con un livello di performance notevole, mantenendo il passaggio da un'applicazione all'altra sempre fluido e veloce.

OnePlus Pad garantisce inoltre un utilizzo giornaliero senza preoccupazioni, grazie alla batteria da 9510mAh, che consente oltre 14,5 ore di visione video e una durata di 1 mese in standby. Il device supporta anche la ricarica Supervooc a 67w, che consente di ottenere una carica completa in 80 minuti, ed è dotato di protezione Ai per la dissipazione del calore ad alta potenza, riducendo il consumo di energia quando si utilizzano applicazioni energivore.

Il Pad è stato progettato con una spiccata vocazione all'intrattenimento, con il suo schermo da 11,61 pollici dotato di Dolby Vision e di un rapporto 7:5, il primo del settore, e la più alta frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, mai raggiunta da un tablet.

OnePlus Pad è anche una potenza per il suo comparto audio, che supporta Dolby Atmos e utilizza la tecnologia Omni Bearing Sound Field, la quale identifica in modo intelligente la direzione dello schermo e passa automaticamente dai canali audio destro e sinistro per un suono più coinvolgente.

Il tablet viene fornito anche con Stylo e Magnetic Keyboard.