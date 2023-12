Playstation, le proposte più interessanti per il prossimo Natale

Con l’obiettivo di regalare emozioni, in occasione delle imminenti festività natalizie, PlayStation mette a disposizione il suo ampio portfolio di device e servizi a supporto della console, che accompagneranno gli appassionati gamers lungo tutto il periodo delle feste.

PlayStation Vr2

Si tratta dell’innovativo visore, compatibileesclusivamente con PlayStation 5, in grado di portare l’esperienza di gioco in realtà virtuale a un livello completamente nuovo e inesplorato. Grazie alla sorprendente grafica 4k Hdr, l’audio 3d e il tracciamento oculare intelligente, combinati con il rilevamento tattile, sarà possibile immergersi e interagire con i mondi virtuali come mai prima d’ora, vivendo sensazioni uniche ed esperienze intense, anche grazie al Ps Vr2 Sense, controller di forma sferica ed ergonomica progettato per consentire un’impugnatura naturale e un coinvolgimento profondo. Infine, per garantire il giusto comfort, il visore è dotato di un regolatore a rotella della lente, che offre un’opzione extra per adeguare la distanza della lente tra gli occhi e ottimizzare la visuale. Prezzo, 599.99 euro.

PlayStation Portal

PlayStation Portal è un nuovo dispositivo, compatibile esclusivamente con PlayStation 5, che consente la riproduzione da remoto dei titoli già installati sulla propria console. La periferica si collega a Ps5 tramite connessione wi-fi, e include anche le principali caratteristiche del DualSense, ovvero feedback aptico e grilletti adattivi, mentre lo schermo da 8 pollici è in grado di offrire una risoluzione 1080p a 60 fps, per favorire una migliore esperienza visiva. Prezzo, 219.99 euro.

DualSense Edge

DualSense Edge è il primo controller Premium ultra-personalizzabile sviluppato da Sony Interactive Entertainment, progettato per garantire ai suoi possessori prestazioni elevate e una grande customizzazione.

Il nuovo device mantiene esattamente invariati il design e la forma del DualSense, introducendo, però, ulteriori funzioni rispetto ai già presenti feedback aptico e i grilletti adattivi. Sarà, infatti, possibile sostituire i cappucci delle levette, i moduli levetta e applicare due tasti posteriori, ai quali potranno essere assegnati diversi comandi, in base alle proprie preferenze e al titolo a cui si sta giocando. Anche i grilletti adattivi possono essere soggetti a personalizzazione, regolandone l’intensità a seconda della situazione, mentre ulteriori modifiche possono essere apportate tramite l’hub della console. Il kit include, oltre al controller, una pratica custodia di trasporto, un cavo intrecciato usb, due set di cappucci (alti a cupola o bassi a cupola), due set di tasti posteriori (a levetta o a mezza cupola), e l’alloggiamento del connettore. Prezzo, 239.99 euro.

PlayStation Access

PlayStation Access rappresenta un nuovo passo in avanti verso l’abbattimento delle barriere tra player: si tratta di un controller pensato appositamente per i giocatori affetti da forme di disabilità fisiche, per consentire anche a questi ultimi di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente. Al riguardo, la collaborazione con diverse aziende, dotate di enorme esperienza nel settore, come AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up, ha consentito di dar vita a un dispositivo perfettamente compatibile con le esigenze degli utenti con controllo motorio limitato, tra cui difficoltà a tenere un controller per lunghi periodi, premere con precisione piccoli gruppi di pulsanti o grilletti, o posizionare i pollici e le dita in modo ottimale su un controller standard. PlayStation Access presenta, infatti, un design scomposto ma simmetrico che, innanzitutto, permette ai giocatori di riposizionare le levette analogiche quanto più vicine o distanti tra loro a proprio piacimento. Il controller, inoltre, è piatto e quindi sarà possibile appoggiarlo anche su di un tavolo, senza essere necessariamente costretti a tenerlo tra le mani, ma potrà essere fissato anche a supporti Amps o treppiedi, nonché orientato a 360 gradi per un utilizzo più confortevole. I possessori di PlayStation Access potranno godere di una serie di opzioni di personalizzazione dell’esperienza di gioco, come ad esempio la mappatura completa dei comandi, che consente, tra le tante cose, anche di assegnare una combinazione di funzioni (“r2” + “l2”) ad un unico pulsante. Sarà possibile memorizzare le impostazioni dei tasti programmati come profili di controllo (fino a un massimo di tre), ed effettuare facilmente lo switch tra essi, semplicemente premendo il pulsante del profilo. Il pad potrà essere utilizzato come controller indipendente oppure abbinandolo ad altri controller analoghi o al DualSense: in particolare, due Project Leonardo ed un controller wireless "tradizionale" potranno essere usati come un unico pad virtuale. Prezzo, 89.99 euro.

Cuffie Wireless Pulse Elite e Auricolari Wireless Pulse Explore

Le nuove cuffie wireless con microfono Pulse Elite e i nuovi auricolari wireless Pulse Explore sono pensati per offrire un’esperienza di gioco caratterizzata da prestazioni audio di livello superiore. Le Pulse Elite offrono un audio senza perdita di dati e sono dotate di microfono retrattile ad asta con eliminazione del rumore ottimizzata con Ia in grado di filtrare i suoni di sottofondo. Il prodotto include, inoltre, un gancio per una pratica opzione di ricarica e conservazione. Il primo set di auricolari wireless targati PlayStation, rinominati Pulse Explore, offre un’esperienza audio portatile di qualità superiore che include un doppio microfono con eliminazione del rumore ottimizzata con Ia in grado di filtrare i suoni di sottofondo. Esso garantisce, inoltre, un audio senza perdita di dati e include una custodia di ricarica. Entrambi, sono i primi dispositivi audio di PlayStation a utilizzare driver magnetici planari personalizzati, per offrire un’esperienza di ascolto simile a quella disponibile nelle cuffie di alta qualità per tecnici audio professionisti. Essi si collegano direttamente a PlayStation Portal sfruttando PlayStation Link, la nuova tecnologia audio wireless che offre bassa latenza, audio senza perdita di dati e semplice passaggio tra più host PlayStation Link, come la Ps5 con adattatore usb e PlayStation Portal. Quando utilizziamo Pulse Elite e Pulse Explore con Ps5 è necessario, invece, l’adattatore usb incluso in ogni cuffia e auricolare per PlayStation Link. Prezzo Pulse Elite 149,99 euro, prezzo Pulse Explore 219,99 euro.

PlayStation Plus

PlayStation Plus ha rimodulato la propria formula in tre differenti piani di abbonamento: Essential, Extra e Premium. Il primo mantiene le caratteristiche originarie, con un titolo appartenente alla famiglia PlayStation 5 edue all'ecosistema PlayStation 4, la possibilità di giocare online e l’archiviazione in cloud. Il secondo, invece, è caratterizzato da un vastissimo catalogo di oltre 400 giochi tra esclusive PlayStation, grandi produzioni third party e i più apprezzati titoli indie. Il terzo ed ultimo, oltre ai vantaggi elencati in precedenza, presenta la line-up dei Classics, che offre la possibilità di rigiocare, in streaming, a diversi giochi provenienti dalle passate generazioni di console PlayStation. I prezzi variano da 8.99 euro dell’abbonamento Essential per un mese a 151.99 euro del Premium per 12 mesi