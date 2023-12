Nasce Shop App di Samsung, una nuova esperienza di shopping mobile

Samsung ha presentato la nuova applicazione per lo shopping mobile, Samsung Shop App, che consente di effettuare acquisti in modo facile e veloce, offrendo contemporaneamente una serie di vantaggi esclusivi ai consumatori.

Shop App permette di visualizzare comodamente i prodotti, navigando fra le diverse categorie: dagli smartphone agli elettrodomestici, dai Tv ad audio e monitor. Coloro che la utilizzeranno potranno ottenere consigli personalizzati in base ai propri interessi e alle proprie preferenze, gestire gli ordini effettuati e molto altro ancora.

Infatti, accedendo con il proprio Samsung Account, sarà possibile monitorare lo stato dei propri ordini e avere la cronologia di quelli effettuati in passato.

Inoltre, sarà possibile visualizzare la lista dei desideri, il saldo punti Rewards, i codici sconto dedicati e tanto altro ancora. E non è tutto, perché all’interno dell’app è disponibile anche un servizio di supporto per ricevere informazioni e chiarimenti sui prodotti, direttamente da esperti Samsung.

La navigazione è intuitiva e semplice e, grazie alla tecnologia avanzata di Samsung, l'applicazione è affidabile e sicura, rendendo Shop App la soluzione ideale per un’esperienza di shopping completa e soddisfacente. L’applicazione presentata da Samsung è disponibile per il download direttamente tramite Qr code da mobile o su Google Play Store. Fino al 31 gennaio 2024 incluso, utilizzando l’account Samsung, per ogni acquisto in app di un prodotto delle categorie Mobile/Accessori mobile, Tv/Av e Monitor Pc, gli acquirenti riceveranno uno sconto del 10% direttamente nel carrello.