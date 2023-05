Pochi, semplici passi per uno smartphone come nuovo: la guida di OnePlus

Le caratteristiche dei moderni smartphone sono sempre più variegate e trovare il device perfetto non è cosa semplice. Sono molti gli aspetti che i clienti tengono in considerazione, nella speranza di compiere la scelta giusta: una buona fotocamera, numero di aggiornamenti software garantiti, sistema di ricarica veloce e, perché no, anche un bel design. Ecco perché, quando si acquista uno smartphone nuovo, è importante cercare di mantenerlo il più a lungo possibile nelle sue condizioni iniziali, così da sfruttare al massimo tutte le sue caratteristiche.

OnePlus ha preparato alcuni consigli per proteggere il nostro smartphone, vecchio o nuovo che sia, e riportarlo al suo splendore iniziale:

iniziamo proteggendo il telefono con una cover e una pellicola trasparente. Potrebbe sembrare un consiglio banale, ma è la soluzione più adatta per preservare l’integrità del dispositivo a lungo, proteggendolo da ditate e cadute;

un altro modo per far durare il telefono è ottimizzare lo stato della sua batteria. La batteria è il cuore pulsante del dispositivo ed è fondamentale tenerlanelle migliori condizioni possibili, ad esempio mantenendo sempre i livelli di carica tra il 20% e l'80%. In tale contesto, è sempre utile sceglieredispositivi che incorporino tecnologie studiate appositamente per ottimizzare la salute della batteria, come l'innovativo Battery Health Engine (Bhe) di OnePlus 11, pensato per rendere il sistema di ricarica più longevo, sicuro ed efficiente;