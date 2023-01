ThinkPhone by Motorola: uno smartphone per la massima produttività

Lenovo ThinkPhone by Motorola è pensato per offrire alle aziende un’esperienza mobile caratterizzata dalla qualità e affidabilità di tutti i dispositivi brandizzati Lenovo Think. Da anni, infatti, ThinkPad si propone di elevare la produttività dei propri prodotti con tecnologie innovative, affidabilità e design distintivo. Per celebrare questi punti di forza, nel trentesimo anniversario di ThinkPad, Motorola ha presentato ThinkPhone.

Lo smartphone è una combinazione unica tra l’innovazione di Motorola nel settore mobile e la lunga tradizione di Lenovo nell’offrire alle aziende soluzioni di sicurezza. Un dispositivo dotato di una serie di specifiche premium unite a un design unico che si integra perfettamente con il ThinkPad, come l’ultimo ThinkPad X1 Carbon Gen 11. Grazie a ThinkPhone, i clienti avranno a disposizione una suite completa di funzionalità di sicurezza e assistenza supportata grazie a ThinkShield, l’ultima piattaforma di security di livello superiore con policy fondamentali, funzionalità, hardware, software e processi specifici che garantiscono la sicurezza del dispositivo.

I dipartimenti It potranno avere così la certezza che i device aziendali siano protetti grazie a soluzioni avanzate integrate, basate su hardware e Intelligenza Artificiale.

Questo nuovo smartphone è dotato anche di Moto Secure, un’applicazione che funge da hub per gli elementi relativi alla sicurezza e alla privacy. In combinazione con altri due software, gli amministratori It possono configurare da remoto le funzionalità di Moto Secure sui ThinkPhone, dalle impostazioni della schermata di blocco agli avvisi di rete, fino alla cancellazione del layout dei pin. Inoltre, il ThinkPhone dispone di Moto KeySafe, un processore separato che gira su Android e che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere meglio i dati più sensibili nello smartphone. Il processore isola pin, password e chiavi crittografiche, memorizzandole in un ambiente resistente alle manomissioni che protegge i dati dall’interno.

Oltre a queste caratteristiche di sicurezza, lo smartphone è certificato Mil Std 810h, progettato con una leggera fibra aramidica più resistente dell’acciaio, una scocca in alluminio aeronautico e Gorilla Glass Victus, in modo da sopportare facilmente urti e cadute fino a 1,25 metri. Grazie alla certificazione IP68, il ThinkPhone è progettato per resistere alla polvere e all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti: un design di alta qualità, ma resistente e durevole. Il ThinkPhone è inoltre dotato dell’iconico tasto rosso personalizzabile, realizzato sul lato dello smartphone per fornire accesso immediato alle applicazioni aziendali più rilevanti o per integrare istantaneamente le esperienze mobile e Pc.

Lenovo ThinkPhone by Motorola dispone della connettività Think 2 Think alimentata da Ready For, una serie di funzioni legate alla produttività che consentono di godere di una perfetta integrazione tra ThinkPhone e ThinkPad. In particolare:

Instant Connect: il telefono e il Pc rilevano la vicinanza reciproca e si connettono tramite WiFi;

Unified Clipboard: consente il trasferimento immediato tra i dispositivi di un testo copiato o foto recenti, documenti scansionati e video, incollandoli in qualsiasi app del device di destinazione;

Unified Notifications: le notifiche del telefono appaiono immediatamente nel Centro operativo di Windows. Facendo clic su una di esse si avvia automaticamente la corrispondente applicazione dello smartphone sullo schermo del Pc;

File Drop: permette di trascinare e rilasciare facilmente i file tra il ThinkPhone e il Pc;

App Streaming: consente di aprire qualsiasi applicazione Android direttamente su un Pc;

Advanced Webcam: le fotocamere e le funzionalità basate su Ia del ThinkPhone permettono di utilizzarlo come webcam per tutte le videochiamate;

Instant Hotspot: abilita la connessione a Internet con un solo clic, direttamente dal Pc, per sfruttare la connettività 5G del ThinkPhone.

Motorola e Microsoft stanno, inoltre, collaborando per offrire ulteriori esperienze, tra cui l’aggiunta di funzionalità push-to-talk, attraverso l’iconico tasto rosso del ThinkPhone, consentendo di comunicare istantaneamente con l’app Walkie Talkie tramite Microsoft Teams. Le due aziende hanno lavorato anche per rendere i dipendenti più produttivi da qualsiasi luogo, grazie allo streaming dei desktop Windows direttamente sui dispositivi ThinkPhone.

Per garantire che il flusso di lavoro sia sempre effettuato con il massimo delle prestazioni, questo smartphone è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, che permette di svolgere anche i task più complessi. Inoltre, il ThinkPhone è dotato di tecnologia 5G e di compatibilità con il Wi-Fi 6e, che consentono di sfruttare la potenza del nuovo standard Wi-Fi a 6Ghz, in grado di fornire le velocità di Internet più elevate oggi disponibili.

Il ThinkPhone presenta un ampio display Fhd+ da 6,6 pollici che amplifica la visualizzazione di tutti i contenuti, da dashboard complesse a lunghi thread di e-mail. Grazie all’ampia batteria, sarà possibile contare su un’autonomia di oltre 36 ore per rimanere connessi a prescindere dalla distanza percorsa. Quando è il momento di ricaricare, il ThinkPhone è dotato di un caricabatterie universale TurboPower da 68w che fornisce energia per tutto il giorno in pochi minuti di ricarica. Questo caricatore leggero e tascabile è così potente da essere in grado di alimentare anche il laptop o qualsiasi dispositivo Usb-C.

A completamento delle caratteristiche tecniche, Motorola ha incluso una fotocamera Ultra Pixel da 50Mp che offre una qualità d’immagine superiore in ogni videochiamata, indipendentemente dalle condizioni di luce. È l’ideale per dare vita anche ai più piccoli dettagli, catturando immagini più precise di progetti, appunti e schizzi.

Lo smartphone sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane.