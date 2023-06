Whatsapp e privacy: silenziate le chiamate sconosciute

Proteggere la privacy dei messaggi è l'obiettivo primario di WhatsApp. A tal proposito, la crittografia end-to-end è il fondamento per garantire la sicurezza sia dellechiamate e sia dei messaggi. Man mano che il servizio si sviluppa, vengono aggiunti nuovi ed ulteriori livelli di privacy. I più recenti aggiornamenti hanno introdotto alcune importanti funzionalità, tra le quali: il nuovo lucchetto chat, funzione che consente di proteggere le conversazioni più intime con una password, i messaggi effimeri, il blocco degli screenshot per i messaggi visualizza una volta e la possibilità di mantenere riservata la nostra presenza quando siamo connessi.

L’ultima release del popolare servizio di messaggistica aggiunge due nuove ed utili features alle precedenti: si tratta del Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti e Controllo della privacy.

La prima, Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti è una funzione progettata per offrire ancora maggiore privacy e controllo sulle chiamate in arrivo. Essa aiuta, infatti, a filtrare spam, truffe e chiamate da persone sconosciute per una protezione ancora più completa.

Queste categorie di chiamate non faranno squillare il telefono, ma saranno visibili nell'elenco delle chiamate, nel caso fosse qualcuna fosse, comunque, ritenuta importante.

La seconda funzione introdotta riguarda il Controllo della privacy, una guida dettagliata che ci porta attraverso importanti impostazioni sulla nostra privacy per aiutarci a scegliere il livello di protezione giusto. Selezionando "avvia controllo" nelle specifiche impostazioni, si avrà accesso a vari livelli di privacy per rafforzare la sicurezza dei messaggi, delle chiamate e delle informazioni personali.

Proteggere la comunicazione privata è importante e Whatsapp ne è pienamente consapevole. Tramite questi aggiornamenti le persone potranno sempre più facilmente mettersi in contatto tra loro, sapendo di avere uno spazio sicuro dove dirsi tutto.