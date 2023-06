Un coro per Napoli, il progetto di Msc per il Guinness World Records

Dopo il grande successo del video emozionale «Sarò con te» realizzato da MSC Crociere per celebrare il terzo Scudetto del Napoli, la Compagnia ha deciso di lanciare una sfida ambiziosa: entrare nel Guinness World Records con il più grande video online di partecipanti riuniti nel cantare lo stesso inno sportivo.

Per raggiungere questo primato servirà la partecipazione dei tifosi e simpatizzanti del Napoli. Sarà sufficiente registrare un mini-video cantando le note strofe del coro «Sarò con te» e postarlo sui propri canali social (Instagram e Facebook) con l’hashtag #uncoropernapoli e menzionando @msccrociereitalia oppure inviarlo direttamente via email (uncoropernapoli@msccrociere.it) o via Whatsapp (3666795891).In alternativa, si può creare il mini-video direttamente attraverso una semplice piattaforma web ad hoc messa a punto per l’occasione: www.uncoropernapoli.it