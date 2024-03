Whatsapp, in arrivo la trascrizione dei messaggi vocali: ecco cos'è e come funzionerà

C’è chi ama mandarli e chi invece odia ascoltarli. Stiamo parlando dei messaggi vocali su Whatsapp, una delle funzionalità che più divide gli utenti del servizio di messaggistica di Meta. Presto però non sarà più così, perché dopo l’introduzione della velocità di riproduzione è in arrivo la trascrizione dei messaggi vocali che trasforma il contenuto in testo scritto, dando quindi la possibilità di leggerlo senza dover per forza ascoltare. Gli utenti lo richiedevano da tempo e ora Whatsapp non solo accoglie la richiesta, ma si posiziona allo stesso livello delle rivali Telegram e WeChat, che già da tempo hanno inserito la possibilità di trasformare gli audio in chat scritte. Non è la prima volta che per l’app si parla di trascrizioni di vocali, ma la foto pubblicata su X nel profilo ufficiale WABetaInfo, dimostra che ora gli sviluppatori hanno intenzione di andare fino in fondo.

Manager perde un milione di euro via chat: raggirata la Fremantle, leader mondiale della tv

Come funzionerà?

Basterà accedere alle impostazioni interne e selezionare la trascrizione, un’opzione che comunque non cancellerà la possibilità di ascoltare la nota.

Attualmente è in fase di sperimentazione sulla versione 2. 24. 7. 8 beta di Whatsapp per Android, che propone anche la protezione della crittografia end-to-end per preservare la privacy dell’utente. L’unica cosa da fare è scaricare un pacchetto di 150 Mb di nuovi dati dell’app per la conversione voice-to-text.

Questo fa pensare che l'annuncio ufficiale arriverà a breve, così tutti potremmo evitare una volta per tutte sequestri di persona con vocali superiori a un minuto.