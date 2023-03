Honor 70 Lite, un balzo in avanti per prestazioni e qualità

Lo smartphone 70 Lite di Honor arriva ufficialmente anche in Italia. Lo ha annunciato il brand, aggiungendo le principali caratteristiche del nuovo device, tra le quali una piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 5g, un sistema di fotocamere all'avanguardia e una batteria ad alta capacità da 5000mAh.

Il design a bordi piatti conferisce al dispositivo un aspetto deciso, che si sposa perfettamente con gli angoli arrotondati su tutti e quattro i lati per garantire una presa confortevole, rendendo piacevole l'utilizzo e il trasporto nel palmo della mano. In aggiunta, grazie all'impronta digitale montata lateralmente, il 70 Lite offre un modo rapido e sicuro per sbloccare facilmente il telefono.

Il display è un FullView da 6,5 pollici che garantisce un'esperienza coinvolgente durante la visione di foto, video, film e altro ancora. Certificato da Tüv Rheinland, lo smartphone è dotato di una tecnologia integrata che riduce efficacemente la luce blu dannosa per gli occhi. Con una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, Honor 70 Lite offre una visione più fluida per un'esperienza di gioco e di navigazione superiore.

Oltre alla fotocamera frontale da 8Mp, il nuovo device di Honor vanta un sistema a tripla fotocamera posteriore che comprende un sensore principale da 50Mp, uno macro da 2Mp e un sensore di profondità da 2Mp. Lo smartphone è dotato, inoltre, di registrazione video Dual-View che consente di catturare due prospettive utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore.

All’interno, una piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5g offre prestazioni 5g sorprendenti. La connettività e la velocità di elaborazione migliorate, consentono di comunicare e di essere sempre produttivi. Non poteva mancare la Ram Turbo sul modello da 4gb, in grado di convertire rispettivamente 3Gb di memoria in Ram per offrire un'esperienza operativa più fluida. Ram Turbo impedisce, inoltre, che i processi in background vengano terminati quando si passa da un'app all'altra, consentendo l’esecuzione delle app più velocemente senza doverle riavviare.

La memoria interna di archiviazione arriva fino a 128Gb ma Honor 70 Lite può estendersi a 1Tb con il supporto delle schede microSd.

Lo smartphone è disponibile al prezzo di 269,90 euro in bundle con le Earbuds 2 Lite.