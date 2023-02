Xiaomi, presentata la nuova serie flagship con lenti Leica

Durante un evento dedicato, tenutosi ieri a Barcellona, Xiaomi ha presentato la 13 Series, l’ultima serie di smartphone flagship disponibile sui mercati internazionali. Grazie alla collaborazione con Leica e alla partnership strategica tra le due aziende nell’ambito dell’Imaging Technology, Xiaomi 13 e 13 Pro mirano a offrire una nuovissima esperienza fotografica. Durante il lancio è stato presentato anche il 13 Lite, che offre eccellenti funzionalità di portrait imaging e opzioni fotografiche estese particolarmente adatte a un pubblico giovane.

Ogni aspetto del comparto camera, dall'hardware alla qualità dell'immagine, è stato creato per offrire un'esperienza fotografica di livello professionale. Il sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron della versione Pro, copre lunghezze focali da 14 a 75mm ed è composto da una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore Imx989 ultra-grande da 1 pollice, un teleobiettivo flottante da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm. Inoltre, grazie alla tecnologia di messa a fuoco interna di livello Dslr, il nuovo teleobiettivo da 75mm dello smartphone utilizza un design a lente flottante per ottenere una gamma focale da 10cm all'infinito, perfetta per inquadrare ritratti e primi piani. Xiaomi 13 invece ha uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x e dispone anche di un teleobiettivo da 75mm. Inoltre, è possibile scegliere tra due stili fotografici distinti, Leica Authentic Look e Vibrant Look, che offrono possibilità estetiche differenziate per immagini in grado di mantenere precisione e saturazione moderata. Con un'interfaccia utente accattivante e facile da usare, sono presenti anche altre funzionalità accattivanti come i filtri e la filigrana Leica e il classico suono dell'otturatore Leica.

L’Imaging Engine di entrambi i modelli presenta le migliori capacità fotografiche computazionali tra tutti i flagship Xiaomi. Non solo la velocità di acquisizione delle foto è migliorata, ma i dispositivi sono anche in grado di mettere a fuoco automaticamente determinati soggetti in movimento con ProFocus, elevando ulteriormente l'esperienza fotografica complessiva.

Xiaomi 13 e 13 Pro sono entrambi alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, vantando un'elaborazione grafica potenziata da un miglioramento delle prestazioni della Gpu e dell'efficienza energetica. Anche le performance della Cpu e la relativa efficienza energetica sono state ottimizzate, garantendo potenti prestazioni al servizio di fluidità e velocità nella gestione di attività come la computational photography, la real-time Ai e il gaming. I dispositivi offrono anche il supporto Wi-Fi 7 con il sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 7800. La tecnologia High Band Simultaneous (Hbs) Multi-Link del 13 Pro consente connessioni multiple e simultanee a 5ghz e 6ghz ed è in grado di realizzare velocità ultra-elevate fino a 5,8Gbps, insieme a una latenza ridotta e a un'ottima capacità di rete. Xiaomi 13, invece, è dotato di funzionamento Dual Band Simultaneous (Dbs) Multi-Link ed è in grado di realizzare velocità di rete fino a 3,6Gbps.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono dotati del battery management system Xiaomi Surge, un chip dedicato alla ricarica per una maggiore longevità alla batteria. Dotato di una batteria da 4.500mAh, Xiaomi 13 durerà facilmente per tutto il giorno. Supporta anche la ricarica turbo via cavo da 67w e la ricarica turbo wireless da 50w. Nel frattempo, Xiaomi 13 Pro vanta una batteria ancora più grande da 4.820mAh con HyperCharge da 120w, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti.

Sia Xiaomi 13 che Xiaomi 13 Pro sono caratterizzati da un nuovissimo design minimalista che mette in risalto le loro potenti capacità tecnologiche. Disponibile nelle colorazioni Black, White e Flora Green, Xiaomi 13 adotta un elegante design che combina schermo e bordi piatti con una cover posteriore curva 2.5d. Dotato di un ampio display Amoled Fhd+ da 6,36 pollici, Xiaomi 13 garantisce la visualizzazione di contenuti con un'accuratezza dei colori e una luminosità di prim'ordine. Xiaomi 13 Pro, invece, è caratterizzato da un corpo in ceramica 3D-curved in due colori, Ceramic White e Ceramic Black, e un display Amoled Wqhd+ da 120Hz da 6,73 pollici in grado di raggiungere una luminosità di 1.200 nits. Grazie al supporto di Dolby Vision, Hdr10+, Hdr10, Hlg e Dolby Atmos, il dispositivo offre un'esperienza audiovisiva davvero coinvolgente. Entrambi i dispositivi offrono una resistenza alla polvere e all'acqua IP685, garantendo una protezione ottimale e la massima tranquillità.

Come accennato in precedenza, Xiaomi ha presenatto aanche il 13 Lite, pensato per un’utenza giovane e appassionata nella creazione di selfie, storie e scene uniche. Dotato di doppia fotocamera frontale e di funzioni software versatili, questo dispositivo è stato progettato appositamente per creare questo tipo di contenuti. Mentre la fotocamera frontale da 32Mp cattura immagini cristalline, la fotocamera frontale da 8Mp contribuisce a fornire informazioni aggiuntive sulla profondità per ottenere un effetto sfocatura naturale negli autoritratti. Ai social media content creator, il dispositivo offre poi anche funzioni utili e divertenti come Dynamic Framing, che rileva in modo intelligente il numero di persone nell'inquadratura, regola automaticamente il campo visivo e ingrandisce o rimpicciolisce a seconda dei casi, riducendo al minimo la distorsione dei selfie; e poi Selfie zoom, Pocket mirror e Xiaomi Selfie Glow, tutti progettati per consentire di scattare selfie di alta qualità e videochiamare con facilità. Per supportare le operazioni quotidiane, Xiaomi 13 Lite è dotato di una potente piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1, di uno splendido display Amoled a 120Hz e di funzionalità di ricarica rapida da 67w. Il tutto in un corpo sottile 7,23mm, leggero 171g e con una batteria da 4.500mAh.

Xiaomi 13 Series, già disponibile su Amazon, mi.com e presso gli store fisici, nella versione Pro (12/256Gb), parte da 1399,90 euro con sconti applicabili fini al 12 marzo.

Xiaomi 13 invece, con 2 varianti di memoria, 8/256Gb e 12/256Gb, parte da 1099,90 euro. Anche in questo caso, acquistando entro il 12 marzo Xiaomi riserva degli sconti. Infine, la versione Lite, disponibile nelle colorazioni Blue, Pink e Black, ed in configurazione 8/128Gb, parte da 499,90 euro.