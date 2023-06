Tornano gli allagamenti in via Nazionale a Mercogliano, la situazione è giunta nuovamente al punto di partenza. A poche ore dalla conclusione dei primi lavori di allaccio delle condotte alle nuove reti idriche, che avrebbero dovuto ripristinare la normalità lungo la carreggiata stradale, i disagi sono tornati a manifestarsi.

APPROFONDIMENTI Campania, nel 2022 sale il reddito: prima regione del Mezzogiorno

Infatti, nelle aree interessate dagli interventi, sono ricomparse le pozzanghere. Il lavoro congiunto tra il comune e i tecnici dell’Alto Calore e dell’Anas, attraverso lo svolgimento di nuovi saggi a partire già dalla prossima settimana, dovrebbe permettere di superare le nuove criticità venutesi a creare.

Per questo motivo, ancora una volta, dopo le diffide del Prefetto del capoluogo ad accelerare i tempi, e le riunioni svoltesi tra le parti in causa per cercare di individuare una quadra, l’attenzione rispetto a quanto si sta verificando lungo la Nazionale resta altissima.

Nei giorni scorsi, a seguito del primo dei sedici interventi previsti per l’allacciamento delle condotte delle arterie circostanti alla nuova rete idrica realizzata agli inizi del nuovo millennio, la situazione è ritornata al punto di partenza. Nel tratto interessato, infatti, dopo poche ore è tornata a ripresentarsi una pozzanghera.

«Le indagini tecniche in corso - fa sapere la vicesindaco Stefania Di Nardo - chiariranno i motivi di quanto è accaduto. L’impegno è finalizzato ad una risoluzione celere della criticità al fine di riportare la strada in condizioni normali di percorribilità». Tra le possibili cause al vaglio degli addetti ai lavori, c’è quella legata alla portata delle nuove reti. Infatti, l’opera potrebbe registrare una capacità maggiore rispetto a quella preesistente (risalente a circa mezzo secolo addietro), al punto da richiedere un ulteriore accorgimento. Sull’argomento, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, è intervenuto anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Graziano, che con un’interrogazione ha invitato «l’amministrazione comunale ad attivarsi per la risoluzione della vicenda tenuto conto delle diverse segnalazioni inoltrate dai cittadini».