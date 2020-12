Il contagio frena ancora. Sono 52 i nuovi casi su 590 tamponi analizzati, con una percentuale tra test e positivi ferma a quota 8,5%. Ma sono da brividi i numeri relativi ai decessi: in questa seconda ondata l'Irpinia conta 122 vittime, 92 al Moscati di Avellino, 28 al Frangipane di Ariano Irpino, 2 all'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A cui bisogna aggiungere altre 22 persone provenienti da fuori provincia che sono morte nei nosocomi del capoluogo e del Tricolle.

In quest'ultimo plesso sono spirati ieri un 84enne di San Sossio Baronia e una donna di 66 anni di Mariglianella. Alla città ospedaliera non ce l'ha fatta un'anziana di 87 anni del capoluogo.

Nel bollettino dell'Asl sono, dunque, riportati 52 nuovi contagi. Spicca Montoro con 15, Serino e Avellino con 6. Nel capoluogo gli attuali positivi sono ancora 605 su 1.076 contagi totali della seconda ondata della pandemia. Di questi, 459 sono guariti, mentre si contano 12 vittime. Relativamente al capoluogo sono stati processati, sempre nella seconda ondata, 12.681 tamponi complessivamente.

Il report di ieri dell'Azienda sanitaria riporta 5 residenti positivi ad Ariano Irpino, 1 ad Atripalda, 6 ad Avellino, 1 a Bisaccia, 3 a Chiusano di San Domenico, 3 a Monteforte Irpino, 1 a Montefusco, 1 a Montella, 15 a Montoro, 1 Nusco, 1 a Ospedaletto d'Alpinolo, 1 a Pietrastornina, 1 a Rotondi, 2 a Santa Paolina, 1 a Sant'Angelo dei Lombardi, 6 a Serino, 1 a Solofra, 1 a Villamaina, 1 a Villanova del Battista.

A fare da contraltare ai nuovi contagi a Montoro, altri residenti che sono riusciti a sconfiggere il virus. Lo fa sapere dalla pagina Facebook del Comune, il sindaco Girolamo Giaquinto: «Registriamo 15 nuovi casi di positività al Covid-19 e la guarigione di 10 nostri concittadini. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile».

Nella vicina Solofra, è tornato in municipio dopo lo stop forzato per il Coronavirus, il sindaco Michele Vignola. Un rientro salutato con un brindisi. «Non ci siamo mai fermati, giorni e momenti difficili - dice Vignola - Un grazie al vicesindaco e a tutta l'amministrazione, al segretario generale e a tutti i dipendenti comunali per aver garantito con efficienza e serietà il governo della città. Un isolamento lungo, per fortuna con pochi e lievi sintomi, che ho vissuto pubblicamente. Una condivisione che mi ha restituito grande affetto e solidarietà, tanto da darmi costantemente energia per affrontare queste settimane».



Il bilancio complessivo provinciale dallo scorso luglio, compresi guariti e decessi, è di 8.066 casi. Avellino va a 1.076, Montoro a 477, Avella è a 331. Poi Mercogliano (260), Monteforte Irpino (220), Cervinara (212), Mirabella Eclano (202), Ariano Irpino (206), Atripalda (192), Solofra (174), Baiano (166), Lauro (149), Mugnano del Cardinale (139), Grottaminarda (138), Sperone (117), Montella (91), Quindici (90), San Martino Valle Caudina (85), Lioni (84), Pratola Serra (83), Altavilla Irpina (83), Gesualdo (83), Forino (82), Volturara Irpina (78), Serino (75), Rotondi (75), Montemiletto (74), Sirignano (73), Frigento (73), Roccabascerana (64), San Potito Ultra (59), Aiello del Sabato (59), Nusco (59), Serino (59), Fontanarosa (58), Moschiano (57), Domicella (57), Pago Vallo Lauro (56), Ospedaletto d'Alpinolo (55), Sant'Angelo dei Lombardi (55), Sturno (54), Marzano di Nola (53), San Michele di Serino (51), Bonito (45), Flumeri (44), Vallata (44), Capriglia Irpina (43), Grottolella (41), Manocalzati (41), Cesinali (39), Prata Principato Ultra (37), Venticano (37), Contrada (35), Taurano (34), Savignano Irpino (33), Candida (32), Santa Lucia di Serino (31), Santo Stefano del Sole (30), Summonte (29), Montemarano (29), Montecalvo Irpino (28), Casalbore (27), Montefredane (27), Quadrelle (27), Taurasi (26), Calitri (26), Bisaccia (26), Chiusano San Domenico (26), Carife (25), Caposele (24), San Sossio Baronia (24), Pietrastornina (24), Villamaina (23), Salza Irpina (22), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (21), Melito Irpino (21), Guardia Lombardi (20), Cassano Irpino (19), Scampitella (19), Montefalcione (18), Santa Paolina (18), Tufo (17), San Nicola Baronia (17), Sorbo Serpico (17), Torella dei Lombardi (16), Aquilonia (16), Zungoli (15), Castelfranci (14), Torre le Nocelle (14), Montefusco (14), Villanova del Battista (14), Vallesaccarda (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Lapio (11), Castel Baronia (9), Parolise (9), Calabritto (8), Castelvetere sul Calore (8), Paternopoli (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



