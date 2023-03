«Campania in tour» parte da Avellino

«Cosa fai nel weekend? Sono impegnato fino al prossimo dicembre»: è questa la risposta che propone l’associazione Info Irpinia. Questa mattina, in un Circolo della Stampa gremitissimo di appassionati e curiosi, è stata presentata la seconda edizione di Campania in tour, un percorso culturale-escursionistico in 27 tappe, a partire dal prossimo 16 aprile, tra l’Irpinia, la Campania e non solo.

Il percorso di avvicinamento alla presentazione si è sviluppato sui social. Protagonista una banana che ha fatto capolino anche ieri, forse chissà, per citare Warhol e la sua iconica copertina del disco The Velvet Underground & Nico.

«L’edizione del 2023 avrà come filo conduttore il profilo artistico, sia per la valenza dei luoghi che andremo a visitare, che per i diversi spettacoli che faranno da corredo alle escursioni» spiega Francesco Celli, presidente di Info Irpinia. «Siamo partiti dalle 120 proposte dei soci dello scorso dicembre per arrivare a un calendario ricco di appuntamenti».