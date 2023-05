Carabinieri, cambio al vertice del comando irpino: Albanese subentra a Bramati

Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Avellino.

L’attuale comandante Luigi Bramati lascerà il timone a Domenico Albanese. Entrambi colonnelli, vantano un curriculum di primissimo piano.

La staffetta tra Bramati e Albanese non è ancora ufficiale. Ma ora è diventata più di una voce. Il colonnello Bramati va via dopo quasi tre anni trascorsi in Irpinia. Ha vissuto e gestito la difficile fase della pandemia in provincia di Avellino. Il suo è stato un lavoro notevole, apprezzato dalle altre forze di polizia, dalle istituzioni e dalla cittadinanza.

Riconoscimenti da più parti anche per l’importante attività di sensibilizzazione rivolta in modo particolare ai più giovani.