Cena di solidarietà per i bambini neoplasticia

Solidarietà e assistenza ai bambini neoplastici indigenti, per infondere speranza, provocare un sorriso, donare ai meno fortunati attimi di spensieratezza. L’associazione Il Faro, presieduta da Anna Ansalone e coordinata da Rosa Rita Cirignano, organizza, in collaborazione con il Csv Irpinia-Sannio, presieduto da Raffaele Amore, la Cena-Spettacolo al Country Sport di Picarelli. Venerdì prossimo, 23 giugno, alle 20, l’appuntamento con la solidarietà, che sarà presentato domani, alle 11, al Circolo della Stampa.

Patrocinata dal Comune capoluogo, la manifestazione ha l’obiettivo di garantire servizio ed assistenza ai piccoli affetti dal cancro, in condizione di disagio economico e sociale. A Montoro, il Faro ha già sostenuto il coraggio un bimbo povero e malato, a cui, però, non è mancato l’affetto ed il gioco, da parte di volontari ed operatori. Un’esperienza di solidarietà, che l’associazione intende estendere anche ad altri nuclei familiari indigenti, in cui vive un piccolo malato.

Musica, spettacolo, cucina raffinata per un nobile scopo, dunque, vivendo anche una serata coinvolgente, grazie alla bella musica ed alla conduzione di Joy Saveriano.

Ne parleranno domani mattina Anna Ansalone e Rita Cirignano, la direttrice del Csv Irpinia–Sannio, Maria Cristina Aceto ed il componente del Direttivo Romeo D’Adamo, il presidente dell’Unpli provinciale Giuseppe Silvestri, il sindaco della città Gianluca Festa ed altri sindaci della provincia.