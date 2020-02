Manette per il rapinatore seriale delle banche irpine. E’ stato arrestato dai carabinieri un 26enne di Melito di Napoli. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento hanno permesso di risalire a lui. Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in relazione a una tentata rapina alla filiale di Venticano della BCC di Flumeri commessa il 15 marzo 2019. In quella circostanza a volto scoperto, dopo aver superato la porta metal detector senza intoppi, aveva intimato alla cassiera con la minaccia di un taglierino di consegnargli il denaro custodito in cassa. Il rapinatore tuttavia dovette desistere, grazie anche al provvidenziale intervento di un cliente che ne provocò la fuga dopo avergli scagliato addosso un cestino portacarte. Le indagini hanno consentito di individuare in quel frangente due impronte che inserite nella banca dati nazionale hanno permesso di appurare che lo stesso rapinatore, qualche mese dopo, si era reso responsabile della rapina alla filiale dello stesso istituto ad Ariano Irpino. © RIPRODUZIONE RISERVATA