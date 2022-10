Falso nipote truffa anziana irpina, arrestato 28enne napoletano

Aveva truffato con il trucco del falso nipote un’anziana di 96 anni di Ariano Irpino: in manette un 28enne napoletano, che è stato individuato dalla Polizia e catturato. A seguito di una mirata ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, gli agenti del Commissariato di Ariano Irpino hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dei domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Benevento. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia sporta dall’anziana. La donna infatti aveva ricevuto una telefonata da parte di un ragazzo che le aveva fatto credere di essere il nipote e che aveva bisogno di denaro per sbloccare un sequestro presso l’ufficio postale. Il falso nipote, asserendo di non potersi allontanare dal luogo dove si trovava, aveva avvisato la nonna che di lì a poco presso la sua abitazione si sarebbe recato un uomo per ritirare i soldi che gli occorrevano. Mentre la 96enne era ancora al telefono con il falso nipote, era arrivato a casa un giovane al quale l’anziana donna ha dato una cospicua somma di denaro e alcuni monili in oro. Il giovane era poi andato via. L’interlocutore intanto aveva detto all’anziana che quanto consegnato non era sufficiente e che si sarebbe recato da lei un altro soggetto a prendere il resto. Dopo qualche minuto, si è presentato presso l’abitazione dell’anziana un altro uomo, al quale la stessa ha consegnato altro denaro in contanti e altri oggetti in oro. L’attività di indagine ha permesso di individuare e arrestare il 28enne di Napoli.