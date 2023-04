Al Conservatorio «Cimarosa» torna il Musichiere dei piccoli

La musica come cultura, ma anche e soprattutto come elemento di aggregazione sociale per i giovani. Con l’intento di continuare nel solco tracciato dal presidente Achille Mottola e dal direttore Maria Gabriella Della Sala, il Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino continua nella mission di “respirare con il territorio”.

Martedì 4 e mercoledì 5 aprile (ore 10.45) l’Auditorium «Vincenzo Vitale» ospiterà 800 spettatori, tra allievi e docenti delle scuole del territorio, che hanno aderito all’iniziativa. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento nato da un’idea del maestro Alessandro Crosta e liberamente ispirato alla celebre trasmissione televisiva degli anni ’60 di Antonello Falqui, vedrà coinvolti sul palco più di 100 allievi dell’Ateneo Musicale di Avellino, tra coro polifonico, orchestra ritmo-sinfonica, fonici, assistenti di scena e solisti.

Attraverso un gioco musicale a quiz, il pubblico sarà invitato ad indovinare, grazie a simpatici ed istruttivi indizi musicali, il motivo del brano eseguito dal vivo da solisti, Coro e Orchestra del Laboratorio Produzione Spettacoli Musicali per l’Infanzia.

Il Laboratorio, curato dal maestro Alessandro Crosta, rientra nella programmazione dei progetti d’Istituto del Conservatorio di Avellino ed ha come mission la formazione di un Ensemble musicale costituito da allievi del «Cimarosa» e da giovani musicisti esterni, con l’obiettivo di incentivare lo studio accademico di uno strumento musicale. Ad oggi, grazie al Laboratorio dell’Istituto di Alta formazione artistica, musicale e coreutica sono stati formati circa 200 allievi.