Si infoltisce la lista di decessi in Irpinia a causa del Coronavirus. È deceduta nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino una paziente di 67 anni di Avella. La donna era ricoverata dal 15 gennaio e il 27 gennaio era stata trasferita in terapia intensiva. Sono sette le vittime da inizio febbraio per il Covid-19 in provincia di Avellino. Al Covid Hospital dell'azienda ospedaliera "Moscati" risultano ricoverati 39 pazienti, 7 dei quali son in terapia intensiva.

