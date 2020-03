Nuova vittima del Coronavirus in provincia di Avellino. È deceduto questa mattina un 82enne residente a Mercogliano, affetto da Covid-19. L’uomo era ricoverato dal 24 marzo scorso nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Moscati.

Si tratta del ventiquattresimo decesso in Irpinia che conta 222 contagiati. Intanto, c'è preoccupazione per le due persone morte nella Residenza sanitaria per anziani e centro di riabilitazione "Minerva" sono risultate positive. A cui si aggiunge una terza vittima. Un caso sospetto per il quale è stato disposto il test post mortem.

