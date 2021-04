Covid in Irpinia, contagi sopra quota 100: guardia alta nel Serinese

Sono 111 i nuovi casi di Covid-19 in Irpinia e due vittime le da contabilizzare.

Ieri pomeriggio, nella Terapia Intensiva del Covid Hospital dell'azienda ospedaliera Moscati è deceduto un paziente di 66 anni di Altavilla Irpina. Era ricoverato dall'11 marzo. Si tratta della terza vittima che il paese è costretto a piangere in questa emergenza sanitaria. Al Frangipane di Ariano Irpino è morto un 78enne di Scafati, per il quale era stato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati