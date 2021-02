È deceduta questa sera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una paziente di 94 anni di Contrada che era ricoverata dal 17 febbraio scorso. Aveva contratto il virus appena qualche giorno prima, come fa sapere il sindaco Pasquale De Santis. Si tratta della quarta vittima in provincia di Avellino nel giro di 48 ore. Intanto, in Irpinia oggi si registrano altri 41 casi ufficializzati dall'Asl, con un tasso di positività che sfiora il 10%.

